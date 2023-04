Duitse ministers stellen gedeeltelijke legalisering van cannabis voor

Op basis van een voornemen van de regeringscoalitie van de sociaaldemocraten (SDP), de liberalen (FDP) en de Groenen, stellen ministers Karl Lauterbach en Cem Ôzdemir versoepelingen voor. Bovendien zou er een speciale regeling komen voor verenigingen waar legaal cannabis gecultiveerd en geconsumeerd kan worden.

Oorspronkelijk lag bij de regering een volledige legalisering en de invoer van gespecialiseerde cannabiswinkels op tafel, maar daar is toch van afgezien. In een tweede fase van de versoepelingen zouden er echter proeven komen met zo’n verkoop, in enkele regio’s.

Later deze maand zal er een concreet voorstel volgen, waarover nog gestemd moet worden. Lauterbach had in het najaar van 2022 al gelijkaardige plannen klaar. Maar die zouden niet compatibel geweest zijn met internationale regelgeving.