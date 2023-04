Leverkusen-ster Diaby “kent geen spelers van Union”, coach Xabi Alonso roemt “sterk collectief”

Het kan Union SG maar motiveren. Moussa Diaby, de topspits van Leverkusen en Frans international, gaf toe geen enkele speler van Union te kunnen noemen. “Ik ken hen niet.” Of hij dan nog geen video-sessie had gehad? “Jawel, en ik heb gezien dat er veel goeie spelers zijn, maar ik ken de namen niet. Union SG is een goeie ploeg, met veel offensieve troeven. We weten dat het niet makkelijk wordt, we zullen op ons sterkst moeten zijn.”

Coach Xabi Alonso, die als spelers de wereldtitel pakte met Spanje en prijzen won met Liverpool, Real Madrid en Bayern München, is dezelfde mening toegedaan. “We gaan Union niet onderschatten”, beloofde hij. “Dat zou stom zijn, aangezien er veel op het spel staat - een halve finale in de Europa League – en we tegen Union Berlin gezien hebben hoe goed Union SG is. Hun grote sterkte is hun collectief en hun tactische flexibiliteit. Ik heb wat mensen gebeld: hun coach (Geraerts, red.) bereidt zijn team steeds tot in de puntjes voor.”

Anderlecht, Club, ...

Naar eigen zeggen volgt Alonso het Belgische voetbal van kortbij. Dat is wellicht niet gelogen, want eerder was hij in beeld om T1 bij Club te worden. “Het Belgische voetbal boeit me. Er zijn veel goede ploegen… (somt op) Anderlecht, Club Brugge, Genk , Gent, en dus ook Union. We hebben Union geanalyseerd. Als we geconcentreerd zijn en kwaliteit bieden, dan maken we kans. De finale? Het zou niet respectvol zijn daar nu al over te praten. We gaan dit niet licht opnemen.”