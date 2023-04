Verdachte van moord in Etterbeek opgepakt in Duitsland nadat hij ook daar taxichauffeur om het leven zou hebben gebracht

Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van de 53-jarige vrouw in Etterbeek, zo bevestigt het Brusselse parket woensdag. Volgens het Duitse persbureau Dpa gaat het om de 24-jarige partner van de vrouw en zou hij twee dagen na de moord ook een taxichauffeur in Berlijn hebben gedood.

De 53-jarige Eleonora S. werd vorige week dinsdag om het leven gebracht in de Philippe Baucqstraat in de Brusselse gemeente Etterbeek. De vrouw werd vermoedelijk gedood door haar partner H., zo meldde Sudpresse na de feiten.

LEES OOK. Vrouw (53) levenloos aangetroffen in appartement, dader spoorloos

Het Duitse persbureau Dpa meldt dat de 24-jarige man met Tunesische roots na de moord in Etterbeek naar het buitenland vluchtte. Twee dagen later zou hij in Grunewald in Berlijn de 49-jarige taxichauffeur Mustafa A. hebben neergestoken en gedood. Nog volgens Dpa zit de man sinds zaterdag in hechtenis in de noordwestelijke Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein.

“We kunnen bevestigen dat de verdachte van de feiten te Etterbeek in Duitsland werd gearresteerd”, zo meldt Martin François, woordvoerder van het Brusselse parket woensdag.

Het parket van Brussel bevestigde ook nog dat er een Europees aanhoudingsbevel door de Brusselse onderzoeksrechter is uitgevaardigd tegen de verdachte, maar geeft geen verdere commentaar op de zaak.