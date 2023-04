JOUW MENING. Moet de voorschotfactuur van energieleveranciers worden afgeschaft?

Het is de manier van werken bij veel energieleveranciers: een (vaak te hoog) voorschot vragen, om dan later een deel van het voorschot terug te storten. Dat systeem is echter niet ideaal voor consumenten die dat geld snel nodig hebben. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil dan ook dat voorschotfacturen snel tot het verleden behoren. Ter vervanging stelt hij een maandelijkse afrekening van het exacte energieverbruik voor. Wat denk jij? Mag de voorschotfactuur worden afgeschaft?