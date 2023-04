Justitie onderzoekt loodverontreiniging na brand in Notre-Dame

In Frankrijk is een onderzoeksrechter aangesteld om een klacht rond “roekeloos gedrag” te onderzoeken. Die klacht werd ingediend naar aanleiding van de enorme loodvervuiling, veroorzaakt door de brand in de Notre-Dame in 2019. Dat vernam het Franse persbureau AFP uit goede bron en werd aan hen bevestigd door een bron binnen het gerechtelijk onderzoek.

De klacht, een civiele procedure wegens “roekeloos gedrag”, werd al in juni 2022 ingediend door onder andere een milieuvereniging en vakbond CGT. Bij de brand van de kathedraal ging 400 ton lood van het dak en de torenspits in rook op. Dat is zowat vier keer de jaarlijkse looduitstoot van heel Frankrijk.

Meerdere bewoners en verenigingen maken zich zorgen over de neerslag van het giftige zware metaal. Via de schoenzool kan het goedje ook een weg vinden naar huiskamers. “Ondanks de risico’s met betrekking tot vervuiling en besmetting, werden er geen speciale voorzorgsmaatregelen genomen door de betrokken autoriteiten. En dat gedurende meer dan drie maanden na brand”, klinkt het bij de partijen die de klacht indienden.

Volgens die partijen had de Regionale Gezondheidsdienst (ARS), de politie, het stadhuis van Parijs of zelfs het ministerie van Cultuur echter drastische maatregelen moeten nemen. “We vragen dat er snel een onderzoek komt, zodat de verantwoordelijkheden kunnen worden aangeduid voor de besmetting van kinderen die naar school gaan in de buurt van de Notre-Dame”, besluit de advocaat van de aanklagers, François Lafforgue.

De heropening van de kathedraal staat gepland voor 2024.