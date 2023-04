Hein Vanhaezebrouck zet zijn spitsen op scherp voor komst van West Ham: “Ik vond ze tegen Union beetje teleurstellend”

AA Gent ontvangt donderdagavond West Ham, dat in Europa tot zover een perfect parcours heeft afgelegd. Toch toont Hein Vanhaezebrouck zich in aanloop naar dit duel bijzonder strijdvaardig: “We moeten absoluut van onze kwaliteiten uitgaan en meer doen met het balbezit dan tegen Union. Ik verwacht ook meer van mijn spitsen. Ook de aanvoer vond ik toen te weinig, dat is gelinkt aan elkaar. Ik verwacht veel meer van mijn aanvallend compartiment.”

“Elke wedstrijd is belangrijk voor ons, zowel Europees als in de competitie”, hield Hein Vanhaezebrouck daags voor de heenmatch van de kwartfinale tegen West Ham aanvankelijk nog wat de boot af. “Ik zie bij mijn spelers niet echt iets anders dan in andere voorbereidingen. Zaterdag speelden we ook al een belangrijke match tegen Union en komende zondag wordt het even belangrijk in Mechelen. Mijn groep kan daar best goed mee om en ze maken weinig onderscheid tussen Europese duels en wedstrijden in de competitie.”

Anderzijds loopt de Ghelamco Arena donderdagavond wel zo goed als vol voor de komst van de Hammers: “We zijn tevreden dat we Europees eindelijk een uitverkochte match hebben. Dat heeft ook te maken met de naam van de tegenstander. Als je merkt hoe weinig volk er dit seizoen over de vloer kwam voor Europese duels, dan besef je dat de supporters duidelijk de voorkeur gaven aan de competitie. Nu zit het vol maar dan wel omdat de tegenstander West Ham heet en niet omdat dit de kwartfinale is.”

Gevraagd naar een goede uitgangspositie pakte de Gentse coach dan weer uit met een hem zo typerende boutade: “Elk resultaat dat beter is dan de startuitslag”, grijnsde Vanhaezebrouck. “We zullen na de heenwedstrijd al meer weten of er meer in zit of niet. Als je eerste partij goed verloopt, maak je kans, anders wordt het moeilijk in een groot, vol stadion met een grote, enthousiaste aanhang. Hun fans willen echter wel betere resultaten zien. Bij hun laatste thuiswedstrijd verlieten er na rust al veel supporters het stadion. Als het goed loopt, is die aanhang fantastisch, zo niet kunnen ze zich tegen de ploeg keren.”

Ondanks het grote belang van de partij wil Vanhaezebrouck ook niet te veel druk leggen op de schouders van zijn spelers: “Het zijn al een poosje cruciale maanden”, relativeerde hij de inzet tegen West Ham. “Morgen kunnen we nog we geen beker winnen hé. Het duurt nog wel even vooraleer er prijzen worden uitgedeeld. We hebben ook nog twee matchen te gaan in de competitie om Play-Off 1 te halen, daarna volgen er mogelijk nog zes duels. Ach, we zitten al een tijdje in deze race, dit is niets nieuws voor mijn spelers.”

“Perfect rapport in Europa”

Op de laatste training voor de komst van West Ham, bleef Jordan Torunarigha afwezig. De Duitse verdediger van de Buffalo’s is onzeker voor deze mooie affiche. Toch bleef Vanhaezebrouck al bij al rustig wanneer hem werd gevraagd naar de bezetting van de Gentse ziekenboeg: “We hebben al eens tien afwezigen gehad, dus dan valt het nu wel mee”, reageerde hij afgemeten. Met Marreh, Lemajic en Hjulsager mist Vanhaezebrouck nog drie A-kernspelers.

West Ham heeft anderzijds ook zo zijn eigen uitdagingen. Het team van manager David Moyes is nog lang niet zeker van een verlengd verblijf in de Premier League: “Ze hebben het lastig in de Premier League maar in Europa haalden ze wel zomaar achttien op achttien in hun poule en gingen ze moeiteloos door in de knock-outs. Hopelijk kunnen wij hen iets in de weg leggen.”

“Anderlecht speelde inderdaad al tegen hen maar dat maakt voor mij weinig uit”, relativeerde Vanhaezebrouck de kennis die zo’n eerdere ontmoeting met een Belgische club hem kan opleveren. “Dat kunnen we echt niet linken met onze match, wij zijn Anderlecht niet. Wij zijn een andere ploeg met andere kwaliteiten.”

Indien West Ham ook volgend seizoen terug Europees aan de slag wil, zal het dus voluit moeten gaan in de Conference League: “Het is een heel atletisch team met veel power, dat zei ik ook al meteen na de loting. Ze hebben in alle linies heel veel power. Ondanks het feit dat ze het moeilijk hebben in de Premier League, blijft dat voor mij kenmerkend. Ze hebben een brede kern en ook in de breedte hebben ze die power. Ze kunnen achterin reuzen zetten en een week later alweer helemaal andere reuzen zetten.”

“Die power gaan we niet kunnen beantwoorden”, pakte Vanhaezebrouck alvast uit met een duidelijke stelling. “Je kunt ook niet altijd proberen de strijd te winnen op de kwaliteiten van de tegenstander. Dat gaat niet, als je niet hun power hebt, moet je het op een andere manier doen. Er zijn genoeg bewijzen in het voetbal dat ploegen elk op hun manier in staat zijn om iets te presteren. We moeten absoluut van onze kwaliteiten uitgaan en meer doen met het balbezit dan tegen Union. Ik verwacht ook meer van mijn spitsen, die waren een beetje teleurstellend, vond ik.”

“Hopelijk defensief even solide als tegen Union”

“Ook de aanvoer vond ik toen te weinig, dat is natuurlijk ook gelinkt aan elkaar. Als je spitsen niet echt actief zijn, dan is het moeilijker om die aanvoer te brengen. Ik verwacht veel meer van mijn aanvallend compartiment. Daarnaast hoop ik ook dat we defensief even solide zijn als – op die eerste minuut na – tegen Union. Toen waren we defensief heel solide met veel momenten waarbij we het één op één heel goed deden en vaak de bal recupereerden. Joe (Okumu) speelde een voortreffelijke partij. Hopelijk kunnen we dat niveau opnieuw brengen en dan hoop ik dat we offensief toch net iets meer brengen.”

Vanhaezebrouck denkt trouwens wel de nodige lessen te kunnen trekken uit die partij tegen Union: “De match tegen Union was ideaal als voorbereiding op die match tegen West Ham. Ik verwacht ook nu weer een heel stevige organisatie: een laag blok dat weinig ruimte weggeeft, zoals Union drie vierde van de match deed. Alleen hoop ik dat we nu er iets vaker door raken en meer kansen creëren en die dan ook beter afwerken.”

“Tegen Union shotten we veel van onze mogelijkheden op de keeper of lieten we ze liggen”, keek Vanhaezebrouck nog even terug. “We gaan tegen West Ham geen tien kansen krijgen – ik ging bijna 20 zeggen, maar dat is veel te veel. De paar kansen die je krijgt, daar moet je het mee doen. Als je dan niet teveel weggeeft, kun je misschien met een betere uitslag dan de beginscore naar Londen afreizen en heb je een kans ginder. Daar volgt wel weer een andere wedstrijd.”