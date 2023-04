Nederlandse partij wil btw op sperma omlaag

Behandelingen voor kunstmatige bevruchting vormen voor wensouders financieel gezien een flinke dobber. Het gaat in totaal vaak om enkele duizenden euro’s, waarbij een rietje sperma alleen al enkele honderden euro’s kost.

Dat zaad valt nu nog onder het hoge tarief van 21 procent. D66-Kamerlid Wieke Paulusma is dat een doorn in het oog. Zij wil met haar voorstel een deel van de financiële drempels wegnemen. Btw op donorzaad is daarvoor een goede stap, denkt zij. “Want vaak is één poging niet genoeg.” En meer rietjes betekent dus meerdere keren 21 procent belasting aftikken op donorzaad.

Paarden

Opmerkelijk is dat sperma van paarden sinds 2021 al wél onder het lage btw-tarief valt. Net als de inseminatie bij paarden.

De vraag is wel of de Belastingdienst een wijziging in het tarief voor menselijk donorzaad op dit moment überhaupt aankan. De fiscus gaf onlangs namelijk zelf aan dat nieuwe beleidswijzigingen ten koste gaan van het vele andere werk, waaronder veel achterstallig onderhoud.

Nog een voorstel

Tijdens het debat over de ‘Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting’ komt nog een ander voorstel aan de orde. Samen met PvdA en GL wil D66 dat kinderen voortaan niet langer tot hun zestiende levensjaar hoeven te wachten voor ze contact kunnen opnemen met de donor. Paulusma verwacht dat dit voorstel kan rekenen op een Kamermeerderheid.