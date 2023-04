Sri Lanka overweegt uitvoer van 100.000 apen naar Chinese dierentuinen

Als gedeeltelijke oplossing voor de ergste financiële crisis in zijn geschiedenis, overweegt Sri Lanka om tot 100.000 inheemse apen uit te voeren naar Chinese dierentuinen. Dierenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de grootschalige deal.

De gekroonde makaak wordt door de Internationale Unie voor Natuurbehoud als bedreigd beschouwd, maar is een veelvoorkomende apensoort op het eiland en wordt er dus niet beschermd.

Hoewel Sri Lanka normaal de uitvoer van bijna alle levende dieren verbiedt, komt dit voorstel van China er wanneer het land geconfronteerd wordt met de ergste economische crisis in zijn geschiedenis. Volgens minister van Landbouw Mahinda Amaraweera vraagt China de apen om te verdelen over zo’n duizend dierentuinen. Hoeveel dat zou kosten, is niet vrijgegeven.

Een plaatselijke dierenrechtengroep werpt op dat het laatste onderzoek naar de makakenpopulatie al veertig jaar oud is. Naar schatting zouden er zo’n twee tot drie miljoen makaken leven in Sri Lanka. “We willen weten waarom ze zoveel apen willen, voor vlees, medisch onderzoek of andere redenen,” zei Jagath Gunawardana van de groep Environment Foundation.

De apen worden in Sri Lanka als ongedierte beschouwd omdat ze gewassen vernietigen, dorpen plunderen voor voedsel en soms mensen aanvallen. Volgens Gunawardana komen die conflicten door het verlies van hun habitat door stedelijke of agrarische uitbreiding