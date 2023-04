DE INSIDER. “Romcoms zijn schadelijker dan porno”: hoe gezond zijn relaties in films?

Rose en Jack uit ‘Titanic’, Allie en Noah uit ‘The notebook’ en Romeo en Julia. Ze lijken allemaal perfecte relaties te hebben, maar niets is minder waar. Sterven voor een geliefde, breken met je familie of een jaar lang elke dag een brief sturen nadat je relatie afgelopen is, het zijn allemaal voorbeelden van hoe het níét moet. “Romcoms geven ons geen realistisch beeld van een gezonde relatie”, legt Sofie Buekenhoudt uit in deze nieuwe aflevering. “Voor sommige personages zou je in het echt een contactverbod aanvragen.”