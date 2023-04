Prins Harry zal kroning Charles bijwonen, echtgenote Meghan Markle niet

De Britse prins Harry zal op 6 mei de kroning van koning Charles in Westminster Abbey bijwonen, maar zijn echtgenote Meghan Markle niet. Zij blijft thuis in Californië met de kindjes Archie en Lilibet, zo bevestigde Buckingham Palace woensdag aan Daily mail.

LEES OOK. Waarom Charles in een koets naar zijn kroning gaat en een kortere route kiest (+)

De 2.000 genodigden hadden normaal gezien tot 3 april de tijd om te laten weten of ze op 6 mei naar de kroning van Charles zouden komen of niet. Tot ergernis van Buckingham Palace liet het antwoord van prins Harry en echtgenote Meghan Markle wat langer op zich wachten, maar intussen hebben ze hun plannen toch bekendgemaakt. Prins Harry zal wel degelijk aanwezig zijn op de kroning, Meghan Markle niet. Zij blijft volgens Buckingham Palace samen met hun twee kinderen Archie en Lilibet in hun huis in Californië. De plechtigheid op 6 mei valt trouwens samen met de verjaardag van Archie.

LEES OOK. Amerikaans president Joe Biden is niet van plan om kroning van Charles bij te wonen

Harry verklaarde begin dit jaar dat hij nog niet wist of hij voor de kroning naar Londen zou afzakken. Hij stelde toen eerst een gesprek met zijn vader koning Charles en broer prins William te willen. Of dat er ondertussen gekomen is, is niet duidelijk.

De relatie tussen Harry en de rest van de familie stond al op gespannen voet door wat de voorbije jaren allemaal gebeurd is, maar dat is nog wat erger geworden sinds zijn boek Spare uitkwam. Daarin vertelt Harry uitgebreid over zijn ervaringen met onder anderen zijn vader en broer prins William.