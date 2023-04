Amerikaans president Joe Biden roept op tot beëindigingen politieke blokkering in Noord-Ierland

De Amerikaanse president Joe Biden heeft tijdens zijn bezoek aan Noord-Ierland de lokale politici opgeroepen om een einde te maken aan de blokkering van de politieke instellingen in de regio. In een toespraak beklemtoont hij ook het belang van 25 jaar vrede in Noord-Ierland, een verwezenlijking die volgens hem niet vanzelfsprekend is.

Biden, die zelf Ierse roots heeft, is dinsdagavond in Belfast geland. Zijn bezoek aan Noord-Ierland komt er naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het Goedevrijdagakkoord. Dat in 1998 ondertekende akkoord maakte een eind aan het jarenlange, dodelijke geweld tussen enerzijds de overwegend katholieke voorstanders van een eenmaking van de twee Ierse gebieden en anderzijds de overwegend protestantse voorstanders van de unie tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Het bezoek van Biden wordt wel overschaduwd door de politieke crisis in Noord-Ierland. De machtsdeling tussen unionisten en republikeinen, die voorzien is in het Goedevrijdagakkoord, wordt momenteel geblokkeerd door de unionistische DUP. Die partij verzet zich tegen de handelsbelemmeringen tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de brexit. Ook de recente herziening van het Noord-Ierse protocol neemt die bezorgdheid bij DUP niet weg.

“Ik geloof dat de democratische instellingen die in het Goedevrijdagakkoord zijn vastgelegd, van cruciaal belang blijven voor de toekomst van Noord-Ierland,” zegt de president woensdag in een toespraak aan de Ulster University in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Biden hoopt dat het regionale parlement en de regering “snel hersteld zullen worden”, maar hoe dat moet gebeuren “is een beslissing die jullie moeten nemen”.

Biden beklemtoont voorts dat Noord-Ierland een transformatie heeft ondergaan door het vredesakkoord. “Als we terugkijken, vergeten we hoe moeilijk verkregen en hoe verbazingwekkend de vrede toen was”, zegt Biden. “De vrede was niet onvermijdelijk. We mogen dat nooit vergeten.”

Hij wijst erop dat het bruto binnenlands product van Noord-Ierland de voorbije 25 jaar is verdubbeld. “En ik voorspel dat het zal verdrievoudigen als de zaken zich in de goede richting blijven ontwikkelen”, aldus Biden. Vrede en welvaart gaan samen, klinkt het nog.

Het bewaren van de vrede in Noord-Ierland wordt in de VS als een prioriteit gezien, zowel door Democraten als door Republikeinen. De eensgezindheid daarover komt slechts zelden voor in de hedendaagse politiek in de VS, besluit Biden.