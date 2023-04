Spanje wijst voorstel af voor nieuw onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië

“Onder eerste minister Sánchez zal er geen referendum komen over zelfbepaling in Catalonië”, aldus Spaans minister van Financiën María Jesús Montero woensdag.

“Niemand is tevreden met de impasse in Catalonië,” reageerde Aragonès. “Het conflict gaat door.”

Aragonès verkondigde dinsdag dat Barcelona tegen 2024 met een voorstel zou komen over verregaander zelfbestuur van de regio. Daar zou vervolgens, op een legale wijze, over gestemd worden in een volksreferendum. Hij verwijst naar een vergelijkbare stemming in 1995, toen de onafhankelijkheid van de Canadese provincie Québec nipt werd afgekeurd.

Niet enkel Madrid, maar ook enkele activisten in Barcelona kanten zich tegen het voorstel van Aragonès. Zo willen de conservatieve separatisten van JuntsXCat wel onafhankelijkheid, maar niet onder het toeziend oog van de federale overheid.

Na een illegaal referendum besloot het Catalaanse volk in 2017 om zich af te scheiden van de rest van het land. Daarop plaatste de centrale overheid de regio onder curatele.

Carles Puigdemont, de toenmalige president van Catalonië, vluchtte met enkele leden van zijn regering het land uit en woont tegenwoordig in België. Achterblijvers werden veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf, maar werden inmiddels gepardonneerd.