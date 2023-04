“Plots stak hij me meermaals in de borst met een patattenmes”: uitzendkracht steekt Geert neer op zijn eerste werkdag

Geert Dekeyser uit Bissegem keerde woensdag even terug naar zijn werkplaats in Elverdinge, waar een steekpartij hem vrijdag bijna fataal werd. — © Thijs Pattyn

Elverdinge/Bissegem

“Moest hij mij hebben of was ik een toevallig slachtoffer?” Die vraag houdt Geert Dekeyser (58) bezig, nadat een nieuwe interim hem op zijn eerste werkdag te lijf ging met een “patattenmes” in Elverdinge. De arbeider uit Bissegem liep een klaplong en verschillende steekwonden op, maar kan het nog navertellen. “Tegen dat ik het goed en wel besefte, had hij al een tiental keer gestoken.”