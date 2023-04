Haag op komst aan gevaarlijke fietssnelweg in Zemst

De fietssnelweg in Zemst waar de afgelopen maanden in korte tijd drie fietsers in de Zenne belandden, wordt beveiligd met een schrikzone en een haag of wilgenschutting. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). De werken starten in de week van 24 april.

Een drietal weken geleden vielen bij twee ongerelateerde incidenten in het Vlaams-Brabantse Zemst twee fietsers in de Zenne langs het jaagpad. De twee konden uit het water worden gered, maar voor een 25-jarige vrouw die eind januari ’s nachts op dezelfde plaats in de rivier terechtkwam, kwam alle hulp te laat.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters vroeg de Vlaamse Waterweg, de provincie en het lokale bestuur om snel maatregelen te treffen. Die komen er nu, meldt ze woensdagmiddag. Vanaf 24 april starten er werken om een schrikzone aan te leggen, een strook begroeiing die de afstand van het fietspad tot de oever moet vergroten. Daarnaast komt er een haag of een wilgenschutting, om op “een veilige, ecologische en esthetisch verantwoorde manier een barrière te creëren tussen de fietssnelweg en de Zenne”, zegt Peeters.

De maatregelen komen er in afwachting van meer structurele werken, aldus de minister. Zo bekijken de Waterweg, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zemst of de bestaande leuningen kunnen worden doorgetrokken, en of de fietssnelweg moet worden verbreed.

De haag wordt geplant vanaf de stuw in Eppegem tot de fietsersbrug in Zemst, over een lengte van ongeveer 2,3 kilometer. De werkzaamheden zullen ongeveer zes weken duren.