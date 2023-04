Gent

De elektrische fiets van Sarah De Rocker (40) is deze week bij haar thuis gestolen. Frustrerend, want de zorgkundige is altijd voorzichtig: normaal gebruikt ze vier sloten om haar fiets vast te zetten. Tot ze haar berghok wilde opruimen en de fiets heel even niet slotvast stond. “Ik ben een alleenstaande moeder. Elke euro draai ik dubbel om”, zucht ze.