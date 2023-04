Vooruit-voorzitter Conner Rousseau tegen betaalpolitie

Verlinden kaart in dat gesprek aan dat de politie zwaar belast wordt door de inzet bij sportwedstrijden en grote evenementen. Omdat die vaak in het weekend of ’s nachts plaatsvinden betaalt de belastingbetaler bovendien voor de dure overuren. Een betaalpolitie - waarbij de organisator zelf instaat voor een deel van de kosten voor de beveiliging - kan daar een mouw aan passen.

Conner Rousseau, wiens partij samen met de CD&V van Verlinden in de federale regering zit, is daar niet voor gewonnen. “België is hét land van de festivals, events en grote sportwedstrijden. Iedereen moet zich daar veilig kunnen amuseren. En die veiligheid garanderen, dat is wat een sterke overheid moet doen. Daar betalen we belastingen voor”, vindt hij. “Als de politie vandaag te weinig middelen krijgt om onze veiligheid te garanderen, dan moeten er meer middelen naar veiligheid in plaats van middelen die nu naar belastingvoordelen gaan voor rijke piefen.”

Eerder kantte ook de festivalsector zich al tegen het idee. “Onhaalbaar”, vindt Serge Platel van de Federatie Muziekfestivals Vlaanderen. “Negen op de tien festivals worden gedragen door vrijwilligers en draaien geen grote winsten.”