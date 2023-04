5.000 migranten gestrand in woestijn

In de woestijn van Agadez (Niger) zitten 5.000 vluchtelingen uit Sub-Saharalanden vast. De migranten zouden verdreven zijn uit Algerije, zo meldt Dokters van de Wereld, dat zich baseert op cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

“De migranten worden in het midden van de woestijn - in Assamaka - aan hun lot overgelaten”, meldt Dokters van de Wereld woensdag. “Tussen januari en maart 2023 werden 7.700 vluchtelingen (voornamelijk uit Mali, Guinee, Nigeria en Sierra Leone) uit Algerije verdreven naar de grens met Niger. Zowat 5.000 onder hen zijn te voet gestrand in Assamaka.”

Dokters van de Wereld spreekt van onmenselijke leefomstandigheden. “Het ontbreekt de lokale en internationale humanitaire organisaties aan middelen en capaciteit om de levensnoodzakelijke hulp te bieden”, klinkt het. “Onze teams zien niet-begeleide minderjarigen die kilometers te voet aflegden, bij temperaturen van meer dan 40 graden.”

Volgens dokter Toupou Lancinet, coördinator bij Dokters van de Wereld in Niger, is de humanitaire situatie onrustwekkend. Er moeten volgens hem dringend financiële en logistieke middelen worden vrijgemaakt. Ook de coördinatie tussen humanitaire organisaties, niet-gouvernementele organisaties en overheidsinstellingen moet worden versterkt, meent Lancinet.

Voor Dokters van de Wereld is deze crisis het gevolg van de “externalisering van het grensbeheer en het migratiebeleid van de Europese Unie, dat voortdurend strenger wordt”. Daardoor zou zowel het migratiebeleid als het internationaal recht geschonden worden.

De organisatie vraagt tot slot dat er een einde komt aan de arrestaties en terugdrijvingen van migranten en asielzoekers van Algerije naar Niger. Daarnaast roept men de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) op om haar verantwoordelijkheid te nemen.