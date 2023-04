Geen “goeiemorgen jongens en meisjes”, maar “goeiemorgen leerlingen”. In Nederland hebben scholieren een taalgids uitgebracht om leraren aan te zetten tot inclusiever taalgebruik. De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) juicht het initiatief toe, maar minister Ben Weyts is kritisch. “Dit is woke gekkigheid”, zegt hij.