Koning Filip bezoekt Guyana Space Center aan vooravond van “lancering van het decennium”

Koning Filip en prins Gabriël hebben woensdag een bezoek gebracht aan het Guyana Space Center in Frans-Guyana (een overzees departement in Zuid-Amerika, red.). Het bezoek gebeurde aan de vooravond van de langverwachte lancering van de Juice-satelliet naar Jupiter.

De koning bezocht met zijn zoon het lanceerplatform Ariane 5, van waarop Juice donderdag naar Jupiter en zijn manen wordt gelanceerd. Vervolgens vlogen beide mannen met een helikopter over het centrum en kregen ze een briefing over alle uitdagingen van de “lancering van het decennium”.

Koning Filip was dinsdagochtend vertrokken in Melsbroek richting Frans-Guyana. De vorst wordt voor het eerst bij een officieel bezoek vergezeld door de negentienjarige prins Gabriel.

“Het is historisch”, klinkt het bij staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS). “Het is de eerste keer dat een ander staatshoofd dan het Franse naar hier is afgezakt. Onze buren zijn zelfs een beetje jaloers op de interesse die onze koning toont voor de ruimtevaart.”

De vorst is gepassioneerd door ruimtevaart en woonde in 1992 al het vertrek bij van Dirk Frimout, de eerste Belg in de ruimte. In 2002 was koning Filip bij de terugkeer van de eerste ruimtereis van Frank De Winne en in 2009 bij zijn tweede vertrek. De koning ontving vorig jaar Josef Aschbacher, algemeen directeur van de ESA, en Raphaël Liégeois, de nieuwe Belgische astronaut.

Lancering in aanwezigheid van koning

‘Juice’ is een acroniem voor ‘Jupiter Icy Moons Explorer’. Het is een missie van het Europese ruimtevaartagentschap (ESA). Het zal het eerste ruimtetuig zijn dat in een baan komt rond een andere maan dan die van de aarde. Het onbemande ruimtevaartuig zou tegen midden 2031 bij Jupiter moeten aankomen, om er onder meer de atmosfeer, de magnetische omgeving en de ringen van de gasplaneet te onderzoeken.

De lancering staat gepland op donderdag om 09.15 uur lokale tijd (14.15 uur Belgische tijd). Bij ongunstige omstandigheden, wordt de hele operatie uitgesteld en opnieuw gepland. Météo France voorspelt momenteel onweer voor donderdagochtend. De koning blijft eventueel 24 uur extra in Guyana, maar niet langer.

België is, met 305 miljoen euro over de periode 2023-2027, de vijfde financier van de ESA.

“De Belgische bedrijven hebben een sleutelrol gespeeld in het lanceerprogramma”, onderstreept Philippe Willekens, communicatiedirecteur bij het ESA.

“Een lancering is altijd belangrijk”, stelt Bernard Dumont, een Belg die al 32 jaar in Kourou in Frans-Guyana (een overzees departement in Zuid-Amerika, red.) woont en aan het hoofd staat van de telecommunicatieafdeling van het Guyana Space Center. “Het is van levensbelang voor de 1.400 personen die hier werken. We mogen niet falen.”