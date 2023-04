Hij reed er nooit mee en toonde ze aan niemand: unieke autocollectie onder de hamer nu Ad (82) naar rusthuis moet

Bij Gallery Aaldering heerst een euforische sfeer. Wat ze mogen verkopen is dan ook zo uniek. Een verzameling van 230 voertuigen. Een prijs durven ze er nog niet op te kleven. Maar de Mercedes Roadster bijvoorbeeld is minstens 500.000 à 700.000 euro waard.

De lijst is lang. Van Maserati’s tot Ferrari’s maar ook bij het grote publiek minder bekende bolides zoals Facel Vega’s, een Franse luxemerk dat werd opgericht tussen de twee oorlogen in. Alles samen zijn ze een fortuin waard, zegt Carlo van veilinghuis Gallery Aaldering.

Eigenaar Ad Palmen, 82 intussen, woonde nochtans in een gewoon rijhuis in Dordrecht. Hij heeft geen vrouw of geen kinderen. Ook geen andere familie. Auto’s waren zijn leven. Hij had twee zaken in auto-onderdelen en een bouwbedrijf en al zijn spaargeld stak hij in auto’s die hij veertig jaar lang verzamelde in twee loodsen en in vroegere kerk. “Hij had geen voorkeur voor merken of modellen, wat hij mooi vond en op de kop kon tikken, dat kocht hij”, zegt Carlo.

“Er ligt nu nog een dikke laag stof op de wagens. We gaan ze wat oppoetsen, maar willen ze toch in een zo origineel mogelijke staat tonen. De eigenaar heeft er zelden of nooit mee gereden. Maar we gaan er wel van uit dat de meeste nog rijden. Want de eigenaar kende iets van wagens. Hij haalde er de bougies uit en liet de motoren op geregelde tijdstippen draaien op een accu, zodat ze niet vastliepen.”

Opvallend voor zo’n autofreak is dat hij zijn collectie nooit aan iemand toonde. Bijna niemand wist zelfs dat hij auto’s verzamelde. Een buurman met wie hij wel eens praatte en die wist van zijn passie, heeft het hem meermaals gevraagd. Maar hij heeft de loodsen en het oude kerkgebouw enkel aan de buitenkant gezien.

De online veiling start op vrijdag 19 mei. Geïnteresseerden kunnen op diverse kijkdagen tijdens het pinksterweekend de collectie ook gaan kijken.