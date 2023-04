Klimaatactivisten bestoken topman Ahold Delhaize met vragen tijdens vergadering aandeelhouders, onrust in België komt niet ter sprake

Klimaatactivisten hebben de CEO van Ahold Delhaize, Frans Muller, tijdens de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf bestookt met vragen over de klimaatcrisis. De vergadering liep daardoor flink uit. Over de sociale onrust bij dochterbedrijf Delhaize ging het niet.

Belgische vakbondsmilitanten schreeuwden voor aanvang van de vergadering aan de ingang van de congresruimte in het Nederlandse Zaandam dat topman Muller “een zakkenvuller” is. Toch waren het wellicht de vele Nederlandse klimaatactivisten in de zaal die het meest op het gemoed werkten van de Nederlandse CEO.

De activisten hadden aandelen gekocht en konden op die manier de vergadering kapen. Telkens als ze de kans kregen om vragen te stellen, stonden andere activisten recht die steeds weer gelijkaardige argumenten en vragen over klimaat, duurzaamheid en verspilling lanceerden. Daar hadden de vakbonden uit België niet of te laat aan gedacht.

“Sympathie”

Muller, die al in zijn voorwoord aandacht had besteed aan het klimaat, bleef al bij al rustig onder het aanhoudende vragenvuur, ook toen aandeelhouders wat ongeduldig werden. Hij zei “sympathie” te hebben voor de argumenten, maar dat kon de klimaatactivisten niet overtuigen. Zij willen dat Ahold Delhaize zijn uitstoot van broeikasgassen met minimaal 45 procent verlaagt tegen 2030 ten opzichte van 2019. Het bedrijf zelf mikt tegen 2030 op 37 procent in vergelijking met 2020, wat volgens Muller wetenschappelijk verantwoord en “buitengewoon ambitieus” is.

Uiteindelijk sloot de Zweedse voorzitter van Ahold Delhaize, Peter Agnefjäll, de eerste vragenronde af zonder dat alle vraagstellers aan het woord waren gekomen. Toen er opnieuw vragen mochten worden gesteld over specifieke agendapunten, kwamen opnieuw activisten met dezelfde vragen over de klimaatdoelen op de proppen.

De voorzitter onderbrak hen telkens beleefd en smeekte bijna om op te houden, maar hij kon niet verhinderen dat de activisten de vergadering en de stemming over de agendapunten verder lieten uitlopen. De sfeer werd gaandeweg wat grimmiger, maar het liep niet uit de hand. De activisten vertrokken collectief kort voor het einde van de meeting.

Plannen in België

Over de plannen van Delhaize om 128 winkels aan zelfstandigen over te dragen en de sociale onrust die dat teweegbrengt, werd ondanks het gejoel aan de deur uiteindelijk niet gesproken tijdens de vergadering. Na de vergadering, die uiteindelijk pas net voor 19 uur eindigde in plaats van 16.30 uur zoals voorzien, waren de Belgische vakbondsmilitanten al lang vertrokken.