Het spel zit nu helemaal op de wagen: Oostende-spelers dreigen met staking tegen Dominik Thalhammer

Het spel zit op de wagen bij KV Oostende. De kustclub verloor met 5-0 van STVV en heeft een wonder nodig om de degradatie nog te vermijden. Vanmiddag kwamen enkele spelers in opstand tegen coach Dominik Thalhammer. Zij willen verder met U21-trainer Kurt Bataille. Deint dit uit naar een staking?

Een geanimeerde dag bij KV Oostende. Een groepje spelers kan zich al wekenlang niet meer vinden in de (tactische) aanpak van coach Dominik Thalhammer. Zij vinden het pressingsvoetbal van de Oostenrijker naïef en zinloos in de strijd tegen de degradatie. Dat werd nog maar eens bewezen met een kansloze nederlaag op Sint-Truiden.

Dat ongenoegen werd deze middag geuit op training. Een handvol spelers waaronder spits Thierry Ambrose en middenvelder Maxime D’Arpino deelden voor de oefensessie mee dat het zo niet verder kon en dat ze de laatste twee matchen van het seizoen liever zouden afwerken met beloftencoach Kurt Bataille. Meer nog, enkelen stapten naar beloftencoach Bataille om te polsen of hij de interim-job zou zien zitten. Zij willen toch nog alles op alles zetten om in 1A te blijven. De crisis dreigde en daarom werd executive president Gauthier Ganaye gecontacteerd om te bemiddelen. Die was wederom niet op de club wegens griep en dus werd er telefonisch onderhandeld. Ganaye - die niet te hoog oploopt met Bataille - blokte het idee van de trainerswissel meteen af. Wat hem betreft is doorgaan met Thalhammer de enige optie.

Nochtans boekte de Oostenrijker maar 10 op 51 sinds hij overnam van Yves Vanderhaeghe. Uiteindelijk kwam het tot een groepsgesprek tussen de spelers en de staf en werd er besloten om te trainen. Toch is de zaak nog niet van de baan. Morgen is er een nieuwe trainingsdag en het valt af te wachten of het groepje protesterende spelers zal aandikken om nieuwe acties te ondernemen. Er wordt gedreigd met een staking. Ambrose wierp dat idee alvast op. Ook de KVO-fans zijn trouwens van plan om hun ongenoegen te laten blijken tegen het beleid. In de laatste twee wedstrijden staat Oostende nog tegenover OHL en Gent en eigenlijk hebben ze zes op zes nodig om te overleven. Bovendien hebben ze hun lot niet meer in eigen handen.

Geld voor licentie

De vraag is ook nog steeds of KV Oostende zijn proflicentie zal krijgen. De club verscheen afgelopen week voor de licentiecommissie om bijkomende uitleg te verschaffen. Eerstdaags volgt een antwoord, maar de financiële tekorten zijn ondertussen wel aangezuiverd. De Amerikaanse eigenaars zorgden voor de broodnodige zes miljoen euro en staan ook borg vor het volgende seizoen. De licentie lijkt in orde te komen, maar de sportieve zorgen nemen alleen maar toe. (jug)