Al vijf klachten tegen bouwpromotor Sua Casa: “Belangrijk dat iedereen die meent slachtoffer te zijn, klacht indient”

Al vijf mensen hebben klacht ingediend tegen bouwpromotor Sua Casa uit Roeselare. De firma, die vorige week failliet verklaard werd, liet tal van gezinnen uit de streek achter met halfafgewerkte nieuwbouwwoningen waar ze al voorschotten voor betaald hadden. In totaal zouden een veertigtal gezinnen het slachtoffer zijn. “Maar het is belangrijk dat iedereen die benadeeld, is klacht indient”, zegt Tom Janssens van het parket, dat op eigen initiatief een onderzoek naar strafbare feiten heeft opgestart.

Een kleine veertig West-Vlaamse gezinnen is wellicht het slachtoffer van wanpraktijken bij een bouwpromotor uit Roeselare. De bewoners betaalden allemaal grote voorschotten, maar blijven voorlopig achter met een half afgewerkte ruwbouw. Bouwfirma Sua Casa vroeg vorige week het faillissement aan. Voor de gedupeerden is het heel onduidelijk of ze hun geld nog terug zien.

Ook in politiezone Tielt

Het parket startte intussen op eigen initiatief een onderzoek naar strafbare feiten op. “Vijf mensen uit de regio Roeselare hebben al een klacht ingediend wegens oplichting en misbruik van vertrouwen”, zegt Tom Janssens van het parket. “Morgen stappen ook enkele benadeelden naar de politiezone Tielt om daar klacht in te dienen.”

Het parket vraagt iedereen die meent in dit dossier het slachtoffer te zijn van strafrechtelijke feiten, om zich te melden. “Het is belangrijk dat men een klacht indient. Op die manier kunnen we in kaart brengen hoeveel slachtoffers er werkelijk zijn.”

Curatoren bezoeken werven

Ook de curatoren moeten nu bekijken hoeveel slachtoffers de bouwpromotor maakte. Zij zullen de werven nu bezoeken en nagaan wat al gebouwd is. Dat zal dan vergeleken worden met de bedragen die de slachtoffers al betaald hadden.