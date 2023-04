Teddy Teuma steunt ex-ploegmaat Vanzeir na racismerel in VS: “Dante is geen racist”

Dante Vanzeir (24) moet zich dezer dagen soms heel eenzaam voelen: na een racistisch incident in Amerika is de wereld op zijn hoofd gevallen. Teddy Teuma (29), aanvoerder van Union SG, neemt het op voor zijn ex-ploegmaat: “Dante is geen racist.”

Eerst nog eens de feiten: Dante Vanzeir zou zich schuldig gemaakt hebben aan racistisch taalgebruik tijdens de match tegen de San Jose Earthquakes. De spits van New York RB bood reeds zijn verontschuldigen aan en staat tot nader order op non-actief. De MLS en zijn club hebben een onderzoek ingesteld. In het ergste geval kan men het contract van Vanzeir verbreken, maar voor de éénmalige Rode Duivel moet het minst even pijnlijk zijn dat hij nu als een racist bestempeld wordt.

Uw krant had een interview met Teddy Teuma, de aanvoerder van Union en een voormalige ploegmaat van Vanzeir. We vroegen hem daarin hoe hij naar de heisa kijkt. “Ik wil er me niet te hard over uitspreken, want ik weet niet wat er gebeurd is, maar wij bij Union kennen Dante als een leuke, welopgevoede jongen”, antwoordde Teuma. “Hij is geen racist.” Dat valt ook bij andere kennissen en vrienden van Vanzeir te horen.

Het valt af te wachten hoe dit incident afloopt. Hoe dan ook is de American Dream van Vanzeir een nachtmerrie geworden. Zijn toekomst in New York staat op losse schroeven.

Het volledige interview met Teuma is te lezen in het Nieuwsblad en op nieuwsblad.be op donderdag 13 april.