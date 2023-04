30-1! Zytha De Leu staat liefst negen keer aan het kanon in ongeziene monsterzege van titelfavoriet Club YLA B: “Ik raakte zelf de tel kwijt”

De beloften van Club YLA wonnen in de heenronde met 0-20 van hekkensluiter Havinnes en deden er afgelopen zaterdag nog een schepje bovenop. Na 90 minuten stond een ongeziene 30-0 op het bord. Flankaanvalster Zytha De Leu stond liefst negen keer aan het kanon, maar had de eerredder van de Henegouwers liever niet zien vallen.

“We wilden zoveel mogelijk scoren, je weet maar nooit dat het doelpuntensaldo in de titelstrijd nog de doorslag geeft. In die opdracht zijn we volgens mij met glans geslaagd”, lacht Zytha De Leu. “We zagen al in de opwarming dat Havinnes met slechts acht speelsters kon aantreden. Dat ze de match volledig afwerkten, siert hen ook ergens wel. Dat maakte evenwel onze rekening niet, wij wilden gewoon zoveel mogelijk doelpunten maken. In de absolute slotfase werden we wel wat té enthousiast. Onze keepster Marie Elferink had net gescoord en daarvan maakte Havinnes gebruik om nog de eerredder te lukken. Toch jammer, vind ik. 30-0 was nog net iets mooier geweest.”

Met negen doelpunten kon flankaanvalster Zytha De Leu zich overduidelijk uitleven in de walk-over van blauwzwart. “Ik raakte zelf de tel wat kwijt tijdens de match (lacht). Het is ook niet zo belangrijk wie de doelpunten maakte, wij hebben vooral geprobeerd om de aanvallende elementen die ons op training worden aangereikt in de wedstrijd te laten zien. Of ik al eerder eens negen goals kon maken? Dat moet toch van bij de jongste jeugdcategorieën geleden zijn.”

Blauwzwart heeft met nog drie matchen op de teller vijf punten voorsprong op eerste achtervolgers Drongen en Wolvertem-Merchtem. “Ons grote doel is om de titel te pakken. We nemen de favorietenrol dus met beide handen aan”, steekt Zytha De Leu zich niet weg. “Op de slotspeeldag trekken we wel nog naar rechtstreekse concurrent Drongen en ook komend weekend wacht ons een zware verplaatsing naar Mazenzele-Opwijk, waar we in de heenronde nog 3-3 tegen gelijkspeelden. We rekenen ons dus zeker nog niet rijk. Het wordt nog een helse laatste rechte lijn richting titel. Dat streekgenoten Bredene en FWD Merkem ons komend weekend al aan de titel kunnen helpen door punten af te pakken van onze concurrenten? Daar zijn we totaal niet mee bezig. Onze opdracht is om de resterende drie matchen te winnen en dan kan titel en promotie ons niet ontglippen.”