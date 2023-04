Verpleegster die flauwviel na coronavaccin (en daarmee complottheorieën voedde), spreekt voor het eerst: “Moeilijk om te verwerken”

Op 17 december 2020 kreeg Tiffany Dover, een verpleegster op de corona-afdeling van het CHI Memorial-ziekenhuis in Chattanooga (Tennessee), als een van de eerste Amerikanen een coronavaccin toegediend. Ze had ernaar uitgekeken en vond het ook niet erg dat alles live gestreamd werd, want het was haar bedoeling om haar landgenoten te tonen dat het vaccin wel degelijk veilig was.

Maar toen viel ze flauw.

Net nadat ze het spuitje had gekregen, was op de livebeelden te zien hoe Dover onwel werd, even het bewustzijn verloor en moest worden opgevangen door enkele collega’s. Beelden die in geen tijd massaal bekeken en gedeeld worden op YouTube en andere sociale media.

En erna deed Dover iets waar ze nog veel meer spijt van zou krijgen: ze verdween helemaal van de radar. Ze weigerde (op nadrukkelijke vraag van haar werkgever) alle interviews, verwijderde al haar accounts op social media...

Dubbelgangster

Haar “verdwijning” bleek koren op de molen van antivaxers en complotdenkers zoals Alex Jones, de presentator van het populaire maar omstreden programma InfoWars. Zij waren er zeker van dat de verpleegster gestorven was door het vaccin en dat haar dood toegedekt werd door de overheid, de media en de farmaceutische industrie. Een knullig filmpje van het ziekenhuis dat bedoeld is om te bewijzen dat Dover nog leeft, heeft het tegenovergestelde effect: omdat de verpleegster een ander kapsel heeft en haar schort niet lijkt te passen, menen de complotdenkers dat er een dubbelgangster werd ingeschakeld. De hashtag #WheresTiffanyDover - #Waar is Tiffany Dover? - is geboren.

We zijn intussen meer dan twee jaar later en nu heeft Tiffany Dover voor het eerst de stilte doorbroken. In een interview met televisiezender NBC verklaart ze haar stilzwijgen te betreuren. “Daardoor is dit verhaal kunnen ontvlammen”, aldus Dover, die ondertussen niet meer in het CHI Memorial-ziekenhuis werkt. Volgens haar hadden ze meteen na het incident moeten reageren. “Het was het perfecte moment geweest om te zeggen: ja, ik ben flauwgevallen. Dat kan een bijwerking zijn van het vaccin, maar dat is oké, want het kan ook je leven redden. Het is het waard.”

Dover vraagt zich af hoeveel mensen het vaccin hebben geweigerd omwille van haar verhaal. “Dat vind ik erg moeilijk om te verwerken”, luidt het. “Maar mijn boodschap is duidelijk: ik ben springlevend. Dat is alles. Ik heb gedaan wat ik moest doen: ik heb openbaar gemaakt dat ik leef. Nu moeten zij maar kiezen of ze dat geloven of niet.”

Naast het interview met NBC plaatste Dover ook nog een eigen video op haar (opnieuw geactiveerde) Instagram-account. Toch zijn veel complotdenkers nog altijd niet overtuigd. “Deze vrouw lijkt helemaal niet op haar. Alles zal aan het licht komen”, schrijft iemand als reactie.