Nijlpaard uit dierentuin Pablo Escobar overleeft aanrijding niet

Een nijlpaard dat afkomstig is uit de dierentuin van drugsbaron Pablo Escobar, is dinsdagavond aangereden op een autosnelweg in Colombia. Het meer dan een ton zware dier heeft de klap niet overleefd, zo meldt de plaatselijke brandweer.

De aanrijding gebeurde op de weg tussen hoofdstad Bogota en Medellín, in een regio nabij het landgoed dat toebehoorde aan de in 1993 gedode drugsbaron. De voorkant van de vrachtwagen die het nijlpaard aanreed, is vernield, maar de chauffeur bleef ongedeerd, zegt Maria Magdalena Perez, brandweercommandant in de gemeente Puerto Triunfo.

Eind jaren 80 bracht Escobar een groep nijlpaarden over naar zijn haciënda. Die dieren plantten zich de afgelopen jaren voort, en vandaag telt de kudde zowat 150 dieren. Ze worden in Colombia sinds vorig jaar beschouwd als een invasieve soort. Er is al een sterilisatieprogramma opgestart, maar dat is mislukt.

Het is niet de eerste keer dat zich een verkeersongeval voordoet met een nijlpaard in de streek. In december nog botste een auto op een nijlpaard, zonder dat er slachtoffers vielen.