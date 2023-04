Ja, er is het werk. En ja, er is het huishouden. Toch vinden zes op de tien volwassenen nog de tijd om met speelgoed te spelen. En Lego is daarbij de favoriet. Dat blijkt uit een bevraging door het Speelgoedmuseum Mechelen. We leren ook dat kinderen tijdens het spelen vooral graag ‘doen alsof’, en dat de pop veel van haar pluimen heeft verloren.