Boete voor te rap rijden? Als je die betwist, loont het opvallend vaak

Een boete voor een snelheidsovertreding aanvechten kan lonen. Vorig jaar werd bijna de helft van de 72.000 betwistingen aanvaard. “Het is eenvoudig om een dossier in te dienen. En wie het doet, doet dat vaak grondig”, klinkt het bij parket voor de verkeersveiligheid.

Het aantal verkeersovertredingen nam vorig jaar fors toe. Van 4,9 miljoen onmiddellijke inningen in 2021 ging het naar 6,2 miljoen in 2022. Die stijging is vooral te wijten aan nieuwe trajectcontroles, maar komt ook door het schrappen van quota bij flitscamera’s – ze worden niet meer afgezet als ze een quotum hebben bereikt – en het einde van de tolerantiemarges op snelwegen, waardoor soms pas vanaf 140 per uur werd geflitst.

Veruit de meeste overtredingen worden niet betwist. Een camera liegt immers niet. Maar iets minder dan één procent tekent toch verzet aan bij het vorig jaar opgerichte ‘parket voor de verkeersveiligheid’. En ze doen dat niet zonder succes. In 48 procent van de betwistingen werd de boete kwijtgescholden door de procureur.

Veelvoorkomende argumenten zijn een slechte signalisatie of een noodsituatie, zoals een hoogzwangere vrouw die naar het ziekenhuis moet. “Wie een overtreding succesvol aanvecht, doet dat met de nodige documentatie en soms zelfs beelden”, zegt woordvoerder Edward Landtsheere. Het is eenvoudig om digitaal een dossier in te dienen, maar op goed geluk een terechte boete proberen te ontlopen is een slecht plan. Wie op de verzendknop wil duwen, wordt gewaarschuwd dat een juridisch proces begint. “Zeggen dat Donald Duck achter het stuur zat, kan je een boete voor valsheid in geschrifte opleveren.”

Nieuw parket

Tot juli vorig jaar werden verkeersovertredingen door de regionale parketten afgehandeld. Richtlijnen verschilden en minder ernstige overtredingen werden niet overal verwerkt door een gebrek aan tijd en middelen. Het gecentraliseerde parket voor de verkeersveiligheid moet het gevoel van straffeloosheid bij ‘kleine’ overtredingen tegengaan door ervoor te zorgen dat overtreders worden opgespoord en hun verkeersboete betalen.

Het sneller uitschrijven van snelheidsboetes moet de verkeersveiligheid ten goede komen. Snelheid is een van de grootste oorzaken van verkeersongevallen. Het totale aantal verkeersdoden in ons land steeg in 2022 met 8 procent tegenover 2021. Bovendien doet ons land het met 52 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2022 slechter dan het Europese gemiddelde (46).