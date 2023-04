In Duitsland is de man opgepakt die in Etterbeek zijn ex-vriendin Eleonora Schillaci (53) zou vermoord hebben op 4 april. De man, een 24-jarige van Tunesische afkomst, werd door Duitse politieagenten gearresteerd nadat hij op de vlucht voor de Belgische justitie in Berlijn een tweede moord pleegde op een taxichauffeur. Dat gebeurde amper twee dagen na het drama in Etterbeek.