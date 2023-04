Kevin De Bruyne liet zijn vervanging gepaard gaan met een wegwerpgebaar — © Action Images via REUTERS

Wat is er aan de hand met Kevin De Bruyne (31)? Na een WK waarop we hem amper zagen lachen, volgde dinsdag een wegwerpgebaar naar City-trainer Pep Guardiola na zijn vervanging. Wij dachten dat hij geblesseerd was, maar de aanvoerder van de Rode Duivels leek vooral boos.