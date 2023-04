Keeper randt Vlaams meisje (17) aan tijdens studiereis: schooldirecteur reageert

Een Vlaams meisje van 17 is dinsdagochtend in een Griekse bar aangerand door een Israëlische keeper. Haar vrienden schoten haar te hulp, waarna de voetballer gearresteerd werd. De voetballer en een ploeggenoot die ook aanwezig was, werden uit hun team gezet. “De ambassade en een advocaat staan ons bij”, reageert haar schooldirecteur.

Vier keer moest Boris Kleyman (33) zich zondag omdraaien. De keeper van de Griekse eersteklasser Volos FC, zesde momenteel in de Super League, de Griekse eerste klasse, zag tegenstander Paok FC uit Thessaloniki met 4-2 winnen. Ondanks het verlies ging Kleyman, die werd geboren in Oekraïne maar tien maanden later met zijn ouders verhuisde naar Israël, maandagavond stappen. Samen met de Portugese verdediger Joao Escoval belandde hij ’s nachts in een cocktailbar in de Atheense wijk Kolonaki.

In dat danscafé was ook een groep jonge Vlamingen. Het ging om laatstejaars van een prestigieuze Brugse school. De scholieren waren op Griekenland-reis en waren voor hun laatste avond op stap. Wat er rond twee uur ’s nachts precies gebeurde, maakt voorwerp van onderzoek uit. ­Zeker is dat Boris Kleyman drugs op zak had én avances maakte bij een meisje van zeventien.

Aanranding en vechtpartij

Zij ging volgens onze informatie niet in op zijn vraag tot seksueel verkeer. Integendeel. Volgens Griekse media gedroeg een zwaar beschonken Kleyman zich “onfatsoenlijk” en probeerde hij het minderjarige meisje te bepotelen. Waarna haar vrienden, allen klasgenoten, haar beschermden en in een gevecht belandden, onder meer met de portier van het danscafé. De Belgische delegatie alarmeerde vervolgens de politie en hun leerkrachten.

In deze uitgaansbuurt in Athene vond het incident plaats. — © Shutterstock

Klasgenoten mee naar politiekantoor

Kleyman werd ’s nachts ter plaatse meteen gearresteerd en later op het politiekantoor formeel geïdentificeerd door het Belgische tienermeisje, die een klacht tegen hem indiende. Vier Vlaamse jongeren werden ook een tijdje opgepakt, maar dinsdagochtend opnieuw vrijgelaten. Voor zover bekend zit Kleyman nog steeds vast. Te meer ook omdat er drugs in zijn jas werd gevonden. Volgens Griekse media gaat het om anderhalve gram heroïne. Zijn advocaat, Papadopoulos Panagiotis, bleek woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

Kleyman fungeert al jaren als keeper bij de Griekse eersteklasser. — © Getty Images0

Achter tralies, uit club geweerd

Dat de feiten ernstig zijn, ­bewijst de onmiddellijke ­reactie van de club. Voorzitter Achilleas Beos besloot de twee spelers – vaste waarden in de basisploeg – uit het team te zetten en meteen ook hun contracten te ontbinden. Die beslissing noemt de directeur van de Brugse school “voorbarig”, omdat het onderzoek nog lopende is. “De begeleiders en leerlingen zijn net toegekomen in Brugge”, zegt de directeur. “Vandaag (donderdag, red.) spreek ik het meisje zelf. De Belgische ambassade en een advocaat staan ons bij in het onderzoek.”