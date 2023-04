Delhaize probeert schade te beperken met campagne die op emotie speelt

Terwijl de vakbonden naar de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize in Nederland trekken, kiest Delhaize in eigen land voor een compleet andere aanpak, met paginagrote advertenties. “Delhaize speelt nu heel erg in op emotie, en dat werkt.” Volgens experts zal de reputatieschade voor de keten al bij al meevallen.

Het is een opvallende advertentie in zowat elke Vlaamse krant, twee dagen op rij. “Jouw supermarkt. Ook in moeilijke tijden”, klinkt het. Delhaize bedankt vervolgens de klanten die ondanks de problemen bij de supermarktketen blijven komen. “De advertentie toont veel empathie”, zegt Pierre-Alexandre Billiet, retailexpert bij kennisplatform Gondola en docent retail management aan de Solvay Business School. “Niet enkel naar de klanten, maar eigenlijk naar iedereen die al wel eens met Delhaize te maken heeft. Van het interne personeel tot de leveranciers.”

De vakbonden kiezen duidelijk voor een andere aanpak. Die trokken deze week naar de rechter om juridisch gelijk te halen en doken in Nederland op om de algemene aandeelhoudersvergadering te verstoren. “Met deze campagne toont Delhaize dat ze de situatie onder controle heeft. Ze is zich bewust van de perceptie die gegroeid is, maar ze wil aan die volgende stap beginnen. Tijd om die eerste woelige periode af te sluiten en te beginnen aan de volgende fase”, zegt Billiet.

Yves Van Landeghem, directeur strategie bij reclame- en communicatieadviesbedrijf Publicis Groupe, ziet er ook slimme marketing in. “Ze moeten eigenlijk op twee fronten de schade zien te herstellen. Enerzijds bij de zelfstandige winkels die weinig met de discussie te maken hebben, maar hier ook onder lijden. Anderzijds moet Delhaize de grote winkels wel aantrekkelijk maken, zodat overnemers er ook interesse in hebben.”

Kruidenier

Experts denken ook niet dat de reputatieschade bij Delhaize permanent zal zijn. “Delhaize heeft misschien tijdelijk omzetverlies geleden. Maar als puntje bij paaltje komt, zijn ze geen marktaandeel kwijtgeraakt en zal het omzetverlies niet van structurele aard zijn”, aldus Billiet. “Delhaize speelt nu ook heel erg in op emotie. Ze zetten zich nu in de markt als ‘de kruidenier’ die ze al 150 jaar zijn. Ze appelleren bij de klant naar dat gevoel. Wat op zich niet verkeerd is, aangezien de hele operatie ook inzet op die lokale verankering”, zegt Van Landeghem.

En dat werkt, zegt ook marketingprofessor Luk Warlop (Norwegian Business School in Oslo). “Delhaize is een premium merk. Klanten die daar naartoe trekken, doen dat voor een reden. Die hebben ook een emotionele band. Door in te spelen op dat gevoel, kan je trouwe klanten wel degelijk terughalen.”

Klanten liggen verder niet wakker van de perikelen bij hun supermarkt, meent Van Landeghem. “Mogelijk heeft het personeel in het begin wel kunnen rekenen op sympathie. Er werken ook misschien 40 of 50 mensen, vaak mensen die ook in dezelfde regio wonen. Dus als je een personeelslid persoonlijk kent, zal er al wat meer sympathie zijn. Maar die sympathie kalft wel af als de acties zo geclaimd worden door de vakbonden.”

En de klanten die Delhaize in deze periode heeft verloren, heeft Albert Heijn – zeker voor een deel – weer opgeraapt. “Er was al langer klantenverlies voor Delhaize. En er zijn zeker in België altijd kapers op de kust. Albert Heijn is daar één van. Maar aangezien beide ketens van dezelfde groep zijn, gaat het in dat geval niet om een verlies, maar om een verschuiving.”