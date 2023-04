“Overgelopen Wagner-strijder herkent medestrijders in onthoofdingsvideo”

Andrej Medvedev, de ex-huurling van de Russische paramilitaire Wagner-groep die vluchtte naar Noorwegen, heeft Wagner-militieleden herkend in de onthoofdingsvideo die op sociaalnetwerksites circuleert. Dat heeft Vladimir Osetsjkin, de oprichter van de Russische mensenrechtenorganisatie Gulagu.net, woensdag verklaard.

“Hij heeft de video enkele keren bekeken en herkent zijn voormalige collega’s, strijders van het Wagner-huurlingenleger”, verklaarde Osetsjkin in een video die werd gepubliceerd op het Youtube-kanaal van Kremlincriticus Michaïl Chodorkovski.

Medvedev zou de personen geïdentificeerd hebben op basis van “karakteristieke roepnamen en hun manier van spreken”.

Op sociaalnetwerksites is sinds dinsdagavond een video met gruwelijke beelden opgedoken. Het filmpje, dat één minuut en veertig seconden duurt, lijkt te tonen hoe een nog levende Oekraïense krijgsgevangene door een Russische soldaat wordt onthoofd.

Medvedev vluchtte na zijn desertie naar Noorwegen, waar hij in januari werd gearresteerd. Hij kwam nadien weer vrij, maar belandde in de cel in Zweden.

