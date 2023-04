De moordenares die nieuw leven begon als misdaadauteur: Anne Perry overleden

De Britse auteur Anne Perry is op 84-jarige leeftijd overleden in Los Angeles. Dat heeft haar uitgever bekendgemaakt. Perry heette eigenlijk Juliet Hulme, maar koos een nieuwe naam nadat ze de moeder van haar beste vriendin vermoordde. Ze kon decennialang incognito leven en een succesvolle carrière als misdaadauteur uitbouwen. Tot een film haar echte identiteit prijsgaf.

Anne Perry woonde de laatste jaren in Los Angeles om de verfilmingen van haar vele bestsellers te promoten. De Britse auteur was in 1979 misdaadromans beginnen te schrijven, waaronder populaire reeksen rond detectives Thomas Pitt en William Monk. Ze verkocht ruim 25 miljoen boeken.

Decennialang had Perry een rustig leven geleid in een klein dorp in Schotland, tot ze in 1994 een telefoontje kreeg van haar manager. Regisseur Peter Jackson bleek een film gemaakt te hebben die gebaseerd was op haar verhaal: de moord die zij veertig jaar eerder hielp plegen. En een journalist had haar identiteit onthuld.

“Het leek zo oneerlijk. Alles waarvoor ik gewerkt had en bereikte als een deftig lid van de maatschappij was bedreigd”, vertelde Perry in 2003, bij de lancering van haar nieuwste boek, aan The Guardian. “Er was een film, maar niemand had de moeite genomen om met mij te praten. Ik wist er niets over tot de dag voor de verschijning. Het enige wat ik kon denken was dat mijn leven uiteen zou vallen en dat het mijn moeder fataal kon worden.” Journalisten kampeerden in de tuin van haar moeder en belden Perry in het midden van de nacht.

Heavenly Creatures werd met veel furore onthaald en genomineerd voor een Oscar. Het was het langspeelfilmdebuut voor Kate Winslet, die een jonge Juliet Hulme speelde, de echte naam van Perry.

Nieuw leven

Juliet Hulme woonde in 1954 in Christchurch, Nieuw-Zeeland, waar ze als vijftienjarige een “obsessieve” vriendschap had met de zestienjarige Pauline Parker. Hun ouders dreigden de twee tieners echter uit elkaar te dwingen: Juliet zou naar Zuid-Afrika moeten verhuizen en Pauline mocht van haar moeder niet meegaan. Een ontroostbare Pauline stelde voor om haar moeder te vermoorden. Naar eigen zeggen bang dat haar beste vriendin suïcidaal was, sloeg Juliet samen met Pauline in een park Honora Parker dood met een baksteen. Een gewelddadige moord, waarvan het proces met veel aandacht werd gevolgd.

Omdat ze minderjarig waren, ontsnapten de meisjes aan de doodstraf. Juliet Hulme zat vijf jaar in een gevangenis in Auckland, een zware tijd met kou, ratten, arbeid tot ze flauwviel, en isoleercellen. Toch was het “het beste wat kon gebeurd zijn”, vertelde ze: Hulme zag haar schuld in en had berouw.

© BELGAIMAGE

Toen ze in 1959 vrijkwam, bekeerde ze zich tot mormoon. Ze werkte even als stewardess, en ging dan in Schotland wonen. “Ik moest mijn verleden opgeven – het moeilijkst denkbare – en mijn leven beginnen in mijn nieuwe identiteit als Anne Perry, wetende dat zelfs een minieme uitschuiver alles uiteen kon doen vallen.”

Uiteindelijk stelde ze tot haar verbazing vast dat dat wel meeviel. Zelfs de blockbusterverfilming van de moord leidde niet tot een verbanning uit de mormoonse kerk. Een leider van de kerk vertelde haar dat ze er geen vrienden door zou verliezen. “Het leek niet mogelijk, maar ik heb geleerd hoe deftig en meelevend mensen kunnen zijn. Geen enkele vriend is weg”, vertelde Perry. “Dat verraste me enorm.”