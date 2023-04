Thibaut Courtois genoot van wereldsave in de Champions League: “Ik heb de beelden herbekeken in de kleedkamer, het was wel lekker”

LEES OOK. Real Madrid mag al dromen van halve finales Champions League na duidelijke zege tegen Chelsea

De beelden:

“Als je 1-0 voor komt, wil je niet snel een tegendoelpunt slikken”, aldus de Rode Duivel. “Het was een grote kans, maar ik zag de bal goed en maakte een uitstekende reflex. Heel blij daarmee, het was een van die belangrijke reddingen en kon mede daardoor een clean sheet bemachtigen. Daarna is het terug volle focus, maar ik heb de beelden wel bekeken tijdens de rust. Het was wel een lekkere save (lacht). Hij stond amper twee meter van mij vandaan. De bal zien en erbij kunnen is één ding, maar zo snel tegen de grond kunnen gaan… Altijd lastiger als je wat langer bent. Maar ik ben best snel voor mijn lengte. Spijtig dat we niet met meer goals verschil wonnen.”

Ancelotti ziet Real “complete wedstrijd” afleveren

Met een 2-0 zege tegen Chelsea zette Bekerhouder Real Madrid woensdagavond een eerste stap richting de halve finales van de Champions League. Coach Carlo Ancelotti zag de Koninklijke een “complete wedstrijd” afleveren, maar weet eveneens dat het nog niet afgelopen is.

Volgende week volgt de return in deze kwartfinale op Stamford Bridge. “En dan zal Chelsea zich helemaal geven”, aldus Ancelotti, die Real de voorsprong in de tweede helft, met een manmeersituatie, liever nog wat had zien uitdiepen. “We hadden misschien het gaspedaal nog wat dieper moeten indrukken. Maar toen het nog elf tegen elf stond, verbruikten we met onze hoge pressing veel energie waardoor die ontbrak op het einde, om het helemaal af te maken. We wilden een resultaat neerzetten en dat hebben we ook gedaan. We mogen tevreden zijn over onze wedstrijd, maar voorbij is dit zeker niet.”

Coach ad interim Frank Lampard ziet nog mogelijkheden voor Chelsea in de terugwedstrijd.

“We stonden een half uur met een man minder en dan weet je dat er veel kan gebeuren. In ben blij met de manier waarop we als team die situatie hebben aangepakt. In het eerste uur hadden we beter kunnen doen. Het versterkt mijn geloof dat er volgende week nog iets mogelijk is. De deur staat nog steeds op een kier.”