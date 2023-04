Bosbrand bedreigt bekend natuurpark in Thailand

In Thailand bedreigt een bosbrand het nationaal park Khao Yai, dat populair is bij toeristen. De brand brak zondag uit op een berg in de provincie Nakhon Nayok en de vlammen zijn nu overgeslagen naar het park, meldt de krant Bangkok Post donderdag.

Khao Yai staat sinds 2005 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het park ligt op ongeveer 120 kilometer ten noordoosten van Bangkok. Ongeveer 200 rangers en een blushelikopter zijn ingezet om de brand te blussen, melden de lokale autoriteiten. “Het vuur is moeilijk te blussen omdat het terrein steil en moeilijk bereikbaar is. Bovendien wakkeren droge bamboe en bladeren het vuur aan.” Het is nog onduidelijk hoe groot de schade precies is.

In het noorden van Thailand en buurlanden Laos en Myanmar wordt nog aan brandlandbouw gedaan. Elk jaar, aan het einde van het droge seizoen, verbranden de boeren hun suikerriet- en rijstvelden. Daardoor ligt de fijnstofwaarde tussen januari en februari vaak hoog, maar dit jaar is de situatie dramatisch.

Al weken kampt het land op verschillende plaatsen met smog. De tempelstad Chaing Mai, ook een toeristische trekpleister, behoort tot een van de steden met de meeste luchtvervuiling ter wereld. Donderdag stond de stad op de tweede plaats, net achter Peking.

De smog brengt ook de belangrijke Songkran-vakantie in gevaar. Die is donderdag/vandaag gestart. Met het zogenaamde waterfestival luidt Thailand volgens de maankalender het nieuwe jaar in en veel mensen gaan dan op reis. In Chiang Mai en andere steden in het noorden vreest de toeristische sector een aanzienlijke terugval door de schadelijke luchtverontreiniging.