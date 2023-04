“Enorme toename van aantal executies in Iran”: ngo’s telden vorig jaar 582 geëxecuteerde mensen

Vorig jaar zijn in Iran 582 mensen geëxecuteerd. Dat is een stijging van 75 procent in vergelijking met 2021, hekelen twee ngo’s, Iran Human Rights (IHR) en de Franse Ensemble contre la peine de mort (ECPM). Ze noemen het Iraanse regime een “moordmachine”, die erop gericht is “angst in te boezemen”.

In Iran braken in september vorig jaar protesten uit na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf enkele dagen nadat de door de zedenpolitie gearresteerd werd omdat ze de kledingvoorschriften zou hebben geschonden.

De Iraanse autoriteiten onderdrukken met geweld de protesten en hebben al vier mensen geëxecuteerd. Nog eens twintig mensen zijn ter dood veroordeeld.

Vorig jaar zijn echter veel meer mensen geëxecuteerd, stellen de ngo’s die spreken over 582 executies, het hoogste aantal sinds 2015. In 2021 ging het om 333 executies. “Om de bevolking angst aan te jagen, hebben de autoriteiten de executies van gevangengen die om andere dan politieke redenen zijn veroordeeld, opgedreven”, verklaart IHR-directeur Mahmood Amiry Moghaddam. Hij pleit voor verzet van de internationale gemeenschap en het maatschappelijk middenveld, telkens iemand wordt geëxecuteerd.

De doodstraf is “opnieuw gebruikt als een ultiem instrument van intimidatie en onderdrukking door het Iraanse regime om de stabiliteit van zijn bewind te bewaren”, stellen de ngo’s in een gezamenlijk rapport dat donderdag is gepubliceerd. In het rapport staat ook dat ongeveer 100 gedetineerden momenteel in de dodencel zitten of ter dood zijn veroordeeld.