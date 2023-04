Barman Robin (25) na twee weken in coma opnieuw bij bewustzijn na aanrijding met bus

De 25-jarige Robin die werkt als barman in de Gentse Overpoortstraat is opnieuw bij bewustzijn. De West-Vlaming lag twee weken in coma na een aanrijding met een bus van De Lijn aan de Vooruit.

Op zaterdag 25 maart rond 5.30 uur werd Robin (25), die werkt als barman in café Porter House in de Overpoortstraat, met zijn fiets aangereden door een bus van De Lijn aan de Vooruit. De klap was zwaar en Robin smakte op het asfalt. De West-Vlaming werd overgebracht naar het UZ Gent.

De geliefde barman lag in coma en vocht twee weken voor zijn leven. Maar ondertussen is de West-Vlaming opnieuw bij bewustzijn. Dat wordt bevestigd aan onze redactie. Op sociale media bedankt een vriendin in naam van de familie voor de steun, maar vragen ze om hun privacy te respecteren.