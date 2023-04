Signeersessie bij Antwerp lokt honderden fans (desnoods in blote bast): “We durfden eigenlijk niet veel vragen”

Bij de start van de signeersessie scheen er nog een aangename lentezon, maar naar het einde toe waren er donkeren wolken boven het Bosuilstadion samengetrokken en begon het flink te regenen. Maar dat lieten de kinderen en hun ouders duidelijk niet aan hun hart komen. Een kans op een handtekening van deze twee Antwerpspelers én een foto met een ex-Rode Duivel krijg je immers niet elke dag. De signeersessie, die aanvankelijk anderhalf uur zou duren nam uiteindelijk meer dan twee uur in beslag. De gegadigden stonden tot ver buiten de Antwerpse fanshop aan te schuiven. (Lees verder onder de foto)

© Jan Van der Perre

De jonge fans hadden het enorm naar hun zin. “Paasvakantie én handtekeningen scoren. Dat is twee keer winnen”, glunderden Ruben, Vic, Seth en Sid in koor. Het viertal liet shirtjes tekenen door beide clubiconen. Op de Bosuil liepen ze tot hun groot geluk nog enkele andere spelers tegen het lijf die óók hun krabbel op de truitjes achterlieten. Oog in oog staan met je idolen, het doet wat met een mens, zo bleek. “We durfden eigenlijk niet veel aan hen vragen. Nu, gezien de rij achter ons, was er toch niet veel tijd voor.”

Eens de handtekeningen binnen waren, was het voor de supporters uitkijken naar de toekomst. Op naar de laatste rechte lijn in de competitie én de bekerfinale. “En die gaan we allebei winnen, hè”, klonk het ambitieus.

Van links naar rechts: Ruben, Vic, Seth, Sid. — © hvg