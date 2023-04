Fietser (72) in levensgevaar na aanrijding op kruispunt in Dessel

Een man van 72 verkeert in levensgevaar nadat hij op het kruispunt van de Boeretangsedreef en de Hoefstraat in Dessel werd aangereden door een auto.

Het ongeval gebeurde rond 7.45 uur. De fietser stak de baan over om vermoedelijk een klein paadje aan de andere kant van het kruispunt te bereiken. Hij werd aangereden door een personenwagen die uit de richting van Dessel kwam.

De 72-jarige fietser uit Dessel is met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis van Geel. Volgens de eerste vaststellingen is het ongeval niet veroorzaakt door alcoholgebruik of overdreven snelheid. Het kruispunt bleef een tijdlang afgesloten. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse.