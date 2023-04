Carrefour roept varkenshaasje terug: werd verkocht als vleesbrood

Het product in kwestie werd op 6 en 7 april verkocht, en mocht tot 16 april opgegeten worden. Het lotnummer op de verpakking is 634611.

Wie allergisch of intolerant is aan melk, krijgt de raad het varkenshaasje niet te consumeren en het naar de winkel terug te brengen. Wie het varkenshaasje al opat, denkende dat hij of zij een vleesbrood met tomatensaus verorberde, en nu tekenen van een allergische reactie vertoont, kan het best een arts raadplegen.

Wie nog meer informatie wil, kan contact opnemen met Carrefour, op het gratis nummer 0800-9.10.11, van 8.30 tot 20 uur van maandag tot en met zaterdag.