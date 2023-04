Sterke daling klachten bij ombudsdienst postsector

Als verklaring verwijst de Ombudsdienst onder meer naar een mogelijke daling van het aantal online aankopen, een dalende brievenmarkt, een afname van de geschillen met de douane voor internationale pakketten en een voorzichtige tendens naar meer aandacht voor de bestemmeling bij postbedrijven.

De 5.635 ontvankelijke klachten kwamen voort uit 2.541 ontvankelijke vragen tot bemiddeling. 2.891 vragen werden als niet-ontvankelijk gecatalogeerd.

De meeste klachten hadden betrekking op verdwenen pakketten (876). Daarna volgen klachten over de te beperkte vergoeding indien een pakket of brief spoorloos verdwenen blijkt (783) en over een klantendienst die geen oplossing aanbiedt (548).

In zowat negen op de tien gevallen werd een minnelijke oplossing bereikt.