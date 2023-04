Witte Huis moet alweer blunder van Biden rechtzetten tijdens bezoek aan Ierland

Biden was woensdagavond, op de eerste dag van zijn driedaagse Ierland-trip, op bezoek in een pub in Dundalk. Hij kreeg er een das van Rob Kearney, een verre neef die nog met de Ierse nationale ploeg won tegen Nieuw-Zeeland. “Ik heb dit gekregen van een van die mannen hier”, zei Biden. “Hij was een geweldige rugbyspeler. Hij heeft de Black and Tans er flink van langs gegeven.”

Biden neemt een selfie bij een pub in het Ierse Dundalk. — © REUTERS

Wat Biden eigenlijk wilde zeggen, was All Blacks – de bijnaam van de Nieuw-Zeelandse nationale rugbyploeg – en niet Black and Tans. Het was een pijnlijke vergissing, want dat laatste is de naam van een groep van Ierse militairen die van 1919 tot 1921 streden tegen de rebellen in de Ierse onafhankelijkheidsoorlog.

Blunder

De blunder van de president ging al snel viraal. Ook de Ierse media waren niet mals. “Blunder nekt charmeoffensief van Biden”, kopte The Times bijvoorbeeld. “Heerlijke blunder”, schreef The Irish Times, en volgens Irish Mirror barstten de aanwezigen in lachen uit.

Het Witte Huis verontschuldigde zich donderdag voor de blunder. Donderdag ontmoet Biden de Ierse president Michael D Higgins en speecht hij in het parlement. Vrijdag bezoekt hij onder meer County Mayo.