Vooruit wil kinderopvang en onderwijs bij zelfde departement

Vooruit reageert met het voorstel op de problemen in de kinderopvang, die woensdag nog eens werden belicht in een reportage van het VRT-programma Pano. Vooruit neemt een voorbeeld aan De Tandem, een ‘kindcentrum’ in Brugge dat er voor kiest om de kinderopvang en de kleuterklassen samen te voegen. Kinderen veranderen er van leefgroep op basis van wat ze kunnen en niet op basis van leeftijd.

“In de praktijk blijkt dat in het huidige systeem niet altijd even makkelijk, omdat kinderopvang onder de regels van het departement Welzijn valt, en kleuterscholen onder die van het departement Onderwijs”, stelt de partij.

Daarom wil Vooruit de kinderopvang onderbrengen bij het Onderwijsdepartement. “Op die manier kunnen we werk maken van één gezamenlijk pedagogische aanpak voor kinderen tussen 0 en 6 jaar”, zegt Vlaams fractieleider Hannelore Goeman. Die aanpak moet oog hebben voor de juiste zorg, voor de cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling van het kind en voor de taal. De samensmelting moet er daarnaast voor zorgen dat er beter wordt samengewerkt tussen personeel van kleuterscholen en crèches.