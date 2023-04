Lancering van de Europese ‘Juice’-satelliet naar Jupiter uitgesteld tot morgen door slecht weer 

De langverwachte lancering van het ruimtetuig Jupiter Icy Moons Explorer in Frans-Guyana wordt uitgesteld naar morgen. De satelliet van het Europese ruimtevaartagentschap (ESA) ging normaal gezien deze namiddag aan zijn missie naar Jupiter en zijn manen beginnen, maar door het slechte weer blies ESA de lancering finaal af. Het risico op bliksem was te hoog. Vrijdag wagen ze een nieuwe poging.

De raket zou donderdag om 09.15 uur lokale tijd (14.15 uur Belgische tijd) het ruimtevaartcentrum in Kourou in Frans-Guyana gelanceerd worden. Maar ruimtevaartliefhebbers die hun namiddag hadden vrijgehouden om de lancering te volgen, komen dus bedrogen uit. ESA oordeelde dat het weer rond lanceringsbasis Kourou in Frans-Guyana niet geschikt was om de sonde de ruimte in te sturen.

De missie zal, eenmaal vertrokken, door heel wat wetenschappers met arendsogen worden gevolgd. De satelliet moet onder meer proberen te achterhalen of er op één van de manen rond Jupiter leven mogelijk is zoals wij dat kennen. Veel aandacht gaat naar drie ijsmanen Europa, Ganymedes en Callisto. Die bevatten onder hun ijskorst vermoedelijk oceanen met vloeibaar water, en Juice zal bijvoorbeeld nagaan of er ooit leven is ontstaan in die oceanen. Op resultaten is het sowieso nog even wachten: Juice zou eerst acht jaar onderweg zijn om in de buurt van de gasplaneet te geraken.

De volgende lanceringspoging staat vrijdag gepland om 09.14 uur lokale tijd (14.14 uur Belgische tijd). Koning Filip en prins Gabriel zijn aanwezig in Kourou om de lancering bij te wonen. (pjv, gli)

