Artsen positief over Berlusconi: “Zijn gezondheid verbetert gestaag”

De gezondheidstoestand van de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi gaat erop vooruit. Dat blijkt donderdag uit een verklaring van zijn artsen in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan.

In de laatste 72 uur zagen de artsen een “verdere gestage verbetering van de ademhalings- en nierfunctie”. De 86-jarige Berlusconi blijft op de afdeling intensieve zorgen. Daar wordt hij al een week behandeld voor een longontsteking en leukemie.

Maandag spraken zijn artsen in een verklaring al over een “geleidelijke en gestage” verbetering in de gezondheid van de voormalige premier. De behandelingen tonen de verwachte resultaten, wat de artsen “voorzichtig optimistisch” stemt.

De flamboyante rechtse en populistische politicus zat van 1994 tot 2011 vier regeringen voor.