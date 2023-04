Burgeronderzoek gaat na of pesticiden in Vlaamse slaapkamers terug te vinden zijn

Met een nieuw burgerwetenschappelijk onderzoek wil Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren), nagaan of schadelijke pesticiderisico’s hun weg gevonden heben naar slaapkamers in Vlaanderen en Nederland. Het onderzoek is ingegeven door het toenemend aantal vragen van ongeruste burgers die in landbouwgebied wonen over pesticidegebruik.

SOS Slaapkamer komt er in navolging van SOS Mezen, een onderzoek dat Velt in 2019 opzette. Daarbij werden in heel Vlaanderen 4.500 dode mezen geteld, en 95 nesten werden vervolgens onderzocht. Bij dat onderzoek werden 36 verschillende pesticidesoorten aangetroffen.

Eerder onderzoek vond al 23 pesticidesoorten terug in een Belgische slaapkamer, en 11 in een Nederlandse. In Europees onderzoek eindigde België als slechtste leerling van de klas.

Omdat er meer onderzoek nodig is, komt Velt nu met SOS Slaapkamer. “We willen nagaan waar pesticideresidu’s vandaan komen, als die er zijn”, zegt Geert Gommers van Velt. “Heeft een landbouwer zijn akkers net bespoten? Komt het misschien door het vlooienbandje van de kat? Of heeft de muggenstekker er iets mee te maken?”

Geïnteresseerden kunnen zich via de website van Velt aanmelden. Uiteindelijk zullen 110 mensen geselecteerd worden, en zij krijgen een testkit om het stof uit de slaapkamer op te zuigen. De resultaten volgen in september.