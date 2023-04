JOUW MENING. “Een uitbreiding van het stemrecht voor 16-jarigen speelt alleen in het voordeel van Tiktok-partijen”

Slechts iets meer dan vijf procent van de respondenten vindt het uitbreiden van het stemrecht voor jongeren een goed idee. Evy V. is één van hen. “Jongeren zijn vaak meer bezig met politiek en beter geïnformeerd dan heel wat oudere mensen”, zegt ze. Daar twijfelt Vasco D. aan. “Op zich vind ik het idee op vrijwillige basis oké, maar ik vrees dat de meeste jongeren op die leeftijd totaal niet bezig zijn met politiek, en dus ondoordacht gaan stemmen”, denkt hij. “Anderzijds zou het goed zijn dat politieke agenda’s meer op jongeren worden afgestemd.”

De traditionele partijen zijn het voorstel best genegen, maar dat gaat niet op voor N-VA en Vlaams Belang. De woordvoerder van N-VA gaf al aan niet in te zien waarom de stemgerechtigde leeftijd verlaagd moet worden. “Op 18-jarige leeftijd kan je trouwen, een lening aanvragen, contracten afsluiten en dergelijke meer. Voor ons valt die volledige burgerlijke aansprakelijkheid perfect samen met het krijgen van stemrecht”, zegt hij. Paul D. is het daarmee eens. “Op de leeftijd van 16 jaar heeft de jeugd nog geen ernstig inzicht in wat politiek op staatsniveau inhoudt. Wat zegt een staatsbegroting of inflatie hen?”

Fabian V. vindt dat dit enkel in het voordeel speelt van Tiktok-partijen. “Je hebt al enige maturiteit nodig om je eigen standpunten juist te weten te komen. Je bent op 16-jarige leeftijd, en zelfs op 18-jarige leeftijd niet matuur genoeg.”