Voor een habbekrats leveren ze aan het Oekraïense leger, zonder het doel winst te maken. In Odessa maakt een groep vrijwilligers drones voor minder dan 300 dollar per stuk. Ze kopen de cruciale onderdelen in China en assembleren ze met stukken die uit een 3D-printer rollen. Tegen juni willen ze er 10.000 per maand afleveren. “Het is het wapen van de toekomst.”